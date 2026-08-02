Стрибки з трампліна. Українці знову залишилися без очок у Віслі

Українські стрибуни на лижах з трампліна Євген Марусяк і Віталій Калініченко залишилися без залікових балів і в другому особистому старті на першому етапі Літнього Гран-Прі-2026 у польській Віслі.

Марусяк припинив боротьбу ще на стадії кваліфікації, а Калініченко зупинився у першій спробі основного раунду, стрибнувши на 117,5 метра та показавши 43-й результат.

Переможний дубль у Віслі оформив японець Наокі Накамура. У неділю, 2 серпня, він на 12,4 бала випередив естонця Каймара Вагуля. Топ-3 замкнув словенець Рок Облак.

Підсумкові результати:

Напередодні в першому особистому старті у Віслі Марусяк і Калініченко також залишилися без залікових балів. Наступний етап Літнього Гран-Прі відбудеться 8-9 серпня у французькому Куршевелі.