Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Україна дебютувала в міксті на Кубку світу з 11-го місця в Ліллехаммері

Олег Дідух — 22 листопада 2024, 18:19
Стрибки з трампліна. Україна дебютувала в міксті на Кубку світу з 11-го місця в Ліллехаммері
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна у складі Тетяни Пилипчук, Віталія Калініченка, Жанни Глухової та Євгена Марусяка посіла 11 місце в змішаному командному турнірі на стартовому етапі Кубку світу-2024/25 в норвезькому Ліллехаммері.

Для збірної України це був дебютний виступ у міксті на Кубку світу. Наші стрибуни припинили боротьбу в турнірі вже за підсумками першої спроби: у вирішальний, другий раунд відбираються лише вісім найкращих команд.

За підсумками першої спроби лідерство захопила збірна Німеччини, яка випереджає Норвегію та Австрію. Всього в змаганнях брали участь 11 команд.

Результати першої спроби:

У суботу та неділю на етапі в Ліллехаммері відбудуться особисті змагання серед чоловіків та жінок, в яких Україну представлятимуть ті ж 4 стрибуни, що і сьогодні.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Дебют українських стрибунів у міксті, слаломісти їдуть в Гургль. Анонс лижного вікенду
Марусяк рветься у топ-10, Крафт захищає титул. Прев’ю Кубку світу зі стрибків з трампліна
Стрибки з трампліна у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу
Збірна Норвегії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття Кубку світу
Збірна Словенії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття сезону

Останні новини