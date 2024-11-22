Стрибки з трампліна. Україна дебютувала в міксті на Кубку світу з 11-го місця в Ліллехаммері

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна у складі Тетяни Пилипчук, Віталія Калініченка, Жанни Глухової та Євгена Марусяка посіла 11 місце в змішаному командному турнірі на стартовому етапі Кубку світу-2024/25 в норвезькому Ліллехаммері.

Для збірної України це був дебютний виступ у міксті на Кубку світу. Наші стрибуни припинили боротьбу в турнірі вже за підсумками першої спроби: у вирішальний, другий раунд відбираються лише вісім найкращих команд.

За підсумками першої спроби лідерство захопила збірна Німеччини, яка випереджає Норвегію та Австрію. Всього в змаганнях брали участь 11 команд.

Результати першої спроби:

У суботу та неділю на етапі в Ліллехаммері відбудуться особисті змагання серед чоловіків та жінок, в яких Україну представлятимуть ті ж 4 стрибуни, що і сьогодні.