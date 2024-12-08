Марусяк показав найкращий результат сезону на Кубку світу зі стрибків з трампліну

Український стрибун Євген Марусяк зі стрибком на 124 метри посів 34 місце в другому особистому турнірі на етапу Кубку світу в польській Віслі. Він не зумів потрапити до топ-30 і набрати перші для себе очки в сезоні, проте показав свій найкращий результат у поточній зимовій кампанії. До цього його найкращим результатом було 36 місце в другому особистому старті на першому етапі в норвезькому Ліллехаммері (24 листопада).

Інший представник України, Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію, показавши 59-й результат.

Виграв першу спробу лідер загального заліку Кубку світу П’юс Пашке, який перед фінальним раундом випереджає трьох представників Австрії – Штефана Крафта, Яна Хьорля та Даніеля Чофеніга.

Результати першої спроби: