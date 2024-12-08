Стрибки з трампліна. Марусяк вдруге поспіль пройшов кваліфікацію в Віслі

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до другого особистого старту на третьому етапі Кубку світу в польській Віслі. Він стрибнув на 118,5 метри та розділив 44 місце з турком Фатіхом Арда Іпчіоглу.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію знову не зумів: стрибок на 114 метрів і 59-й результат із 65 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув лідер загального заліку Кубку світу, німець П’юс Пашке. Він випередив партнера по команді, Андреаса Веллінгера, та вчорашнього переможця, австрійця Даніеля Чофеніга.

Результати кваліфікації:

Основні змагання у Віслі стартують о 16:15 за київським часом. У суботу в першому особистому турнірі Марусяк показав 42-й результат.