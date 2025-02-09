Стрибки з трампліна. Марусяк не пробився у другу спробу в Лейк Плесіді

Лідер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Євген Марусяк завершив боротьбу на етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. У першій спробі недільного особистого турніру він стрибнув на 118,5 метри та у підсумку посів 33 місце. Для потрапляння у топ-30 українцеві не вистачило всього 0,6 бала.

Виграв першу спробу австрієць Ян Хьорль, який випередив японця Рьою Кобаясі та свого партнера по команді та лідера загального Кубку світу, Даніеля Чофеніга. Початок фінального раунду – о 18:11 за київським часом.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, кваліфікацію до недільного особистого турніру в Лейк Плесіді Марусяк пройшов із 29-м результатом. У суботу в першому особистому старті він став 18-м.