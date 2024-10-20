Український гірськолижник завоював срібло на міжнародних змаганнях в Литві

Український гірськолижник Тарас Філяк посів друге місце на турнірі Entry League FIS в місті Друскінінкай, Литва. 22-річний українець став другим у слаломі.

Він програв тільки представнику Естонії Александеру Луїку, який за підсумками двох спроб виявився швидшим на 0,96 секунди. Топ-3 замкнув ще один естонець, Маркус Месіла. Шосте місце у цих змаганнях посів ще один представник України, 21-річний Максим Марійчин.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, новий сезон Кубку світу з гірських лиж стартує вже наступної суботи, 26 жовтня, гігантськими слаломами в австрійському Зольдені. Раніше повідомлялося про те, що легендарна американка Ліндсі Вонн може повернутися у великий спорт у віці 39-років.