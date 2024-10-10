Легендарна гірськолижниця може відновити кар’єру

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн може незабаром повернутися у великий спорт.

Про це повідомляє Skiracing.com.

За їхньою інформацією, Вонн нещодавно тренувалася на снігу в Новій Зеландії та в австрійському Зольдені. Її супроводжували представники її багаторічних комерційних партнерів – бренду Red Bull та виробника лиж Head. Враження 39-річної американки від тренувань були позитивними.

Вонн завершила кар’єру у 2019 році. Однією з головних причин її виходу на пенсію були хронічні травми коліна, проте навесні поточного року проблему вдалося вирішити за допомогою операції. Саме це і змусило Ліндсі задуматися про повернення.

Вонн є однією із найуспішніших гірськолижниць в історії. Вона 4 рази ставала володаркою Кубка світу в загальному заліку та здобула 82 перемоги на етапах. Також у колекції американки є золото Олімпіади-2010 на дві нагороди найвищого гатунку з чемпіонатів світу.

Нагадаємо, вчора у швейцарського гірськолижники Нільса Хінтерманна виявили рак.