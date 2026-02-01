Стрибки з трампліна. Марусяк потрапив у топ-10 кваліфікації у Віллінгені

Українські стрибуни на лижах з трампліна Євген Марусяк і Віталій Калініченко пройшли кваліфікацію до другого особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені.

Марусяк стрибнув на 143 метри та посів у кваліфікації 10 місце. Калініченку вдалося пролетіти 118,5 метра, що принесло йому 46-й результат. Кваліфікацію проходять 50 кращих.

Кваліфікацію виграв лідер загального заліку Кубку світу, словенець Домен Превц. Він випередив японця Рьою Кобаясі та господаря змагань, німця Філіппа Раймунда.

Результати кваліфікації:

Перша спроба основного турніру розпочнеться о 17:00 за київським часом. Напередодні Марусяк у кваліфікації посів 3 місце, проте отримав дискваліфікацію в першій спробі основного раунду.