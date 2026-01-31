Стрибки з трампліна. Марусяк видав найкращий результат у кар’єрі в кваліфікаціях на Кубку світу

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк посів 3 місце в кваліфікації до першого особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. Він видав стрибок на 149 метрів (найбільш далекий стрибок кваліфікації) та розділив третє місце з зірковим японцем Рьою Кобаясі.

Для Марусяка це найкращий результат у кар'єрі в кваліфікаціях на Кубку світу. До цього особистим рекордом було 5 місце на польотному старті в словенській Планіці в березні 2024 року.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Даніель Чофеніг, який випередив лідера Кубку світу, словенця Домена Превца.

Інший українець, Віталій Калініченко, стрибнув на 110,5 метра та не пройшов кваліфікацію, посівши 52 місце.

Результати кваліфікації:

Перша спроба особистого турніру в Віллінгені розпочнеться у суботу, 31 січня, о 17:00 за київським часом.