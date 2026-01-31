Стрибки з трампліна. Марусяк отримав дискваліфікацію у Віллінгені

Український стрибун Євген Марусяк отримав дискваліфікацію в першій спробі особистого турніру на етапі Кубку світу в Віллінгені. Його костюм не відповідав нормам технічного регламенту за критерієм повітропроникності матеріалу. В разі, якби Марусяк не отримав дискваліфікацію, він би посідав після першого раунду 13 місце.

Виграв першу спробу лідер Кубку світу, словенець Домен Превц. Він на 11,7 бала випереджає господаря змагань, німця Карла Гайгера. Топ-3 замикає японець Ренн Нікайдо.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, напередодні в кваліфікації Марусяк розділив 3 місце з Рьою Кобаясі. В неділю, 1 лютого, у Віллінгені відбудеться ще один особистий турнір. Кваліфікація розпочнеться о 12:45 за київським часом.