Стрибки з трампліна. Марусяк не пройшов кваліфікацію в Енгельбергу

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію до другого особистого старту на етапі Кубку світу в швейцарському Енгельбергу. Калініченко стрибнув на 107 метрів і показав 54-й результат. Марусяк подолав дистанцію в 107,5 метра і набрав 57-му суму балів, не зумівши пройти кваліфікацію вперше у поточному сезоні. До основних змагань відбираються 50 найкращих.

Зазначимо, кваліфікація проходила за несприятливих погодних умов – сильного дощу та вітру. Кваліфікація була запланована на 15:30 за київським часом, проте була перенесена на ранок через несприятливий прогноз погоди. При цьому, старт основних змагань, як і раніше, заплановано на 17:00 за Києвом

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Максімільян Ортнер, який випередив свого партнера по команді Штефана Крафта та норвежця Йоханна Андре Форванга.

Результати кваліфікації:

Вчора у першому особистому старті в Енгельбергу Марусяк став 30-м, отримавши дискваліфікацію в другій спробі.