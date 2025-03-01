Лижні гонки. Клебо завоював своє друге золото на ЧС-2025

Норвезький лижник Йоханнес Клебо став чемпіоном світу 2025 року в скіатлоні на 20 км. Для нього це друге золото на нинішньому чемпіонаті в Тронхеймі (Норвегія). У четвер, 27 лютого, він виграв спринт вільним стилем. Сумарно це 11-й титул чемпіона світу в кар’єрі Клебо.

Компанію Йоханнесу на подіумі склали два партнери по команді – Мартін Льовстрьом Ньєнгет і Харальда Остберга Амундсена. Ще один норвежець, Сімен Хегстад Крюгер, захистити свій чемпіонський титул не зумів – лише 12 місце.

Україну в цій гонці представляли три спортсмени. Олександр Лісогор і Руслан Денисенко посіли 78 і 81 місця відповідно з 85 учасників, які дісталися фінішу. Дениса Мухотінова зняли як колового.

Підсумкові результати: