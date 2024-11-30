Двоборство. Мазурчук і Шумбарець принесли Україні історичний результат на Кубку світу

Сьогодні двоборці Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець посіли 37 та 40 місця відповідно в другому особистому старті на етапі Кубку світу в фінській Руці. Це принесло збірній України історичний результат: вперше до залікової зони на одному старті Кубку світу потрапили одразу два представники нашої команди.

Загалом для української збірної це перші очки на Кубку світу з лижного двоборства з 9 січня 2022 року, коли той же Мазурчук посів 30 місце на етапі в італійському Валь ді Ф’ємме. Шумбарець набрав заліковий бал на Кубку світу вперше в кар’єрі.

Окрім Мазурчука та Шумбарця, в історії українського двоборства очки на Кубку світу набирали також Дмитро Просвірін, Володимир Трачук і Віктор Пасічник.

Зазначимо, що до сезону-2023/24 очки до загального заліку Кубку світу з двоборства набирали не 40, а лише 30 найкращих у кожному особистому старті.