Двоборство. Лампартер завершив сезон перемогою

Зірковий австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв заключний старт Кубку світу сезону-2025/26 – особистий Гундерсен HS 134/10 км у норвезькому Холменколлені.

Лампартер, який раніше вже достроково забезпечив собі завоювання другого в кар'єрі Великого кришталевого глобуса, на фініші на 31,9 секунди випередив господаря змагань, норвежця Єнса Луроса Офтебро. В боротьбі за третє місце старший брат Єнса, Айнар Лурос Офтебро, у фінішному спринті випередив фіна Ілкку Херолу.

Збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускала.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня Лампартер здобув перемогу в Лахті. Саме ця перемога дозволила йому достроково забезпечити собі Великий кришталевий глобус.