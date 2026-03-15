Двоборство. Лампартер завершив сезон перемогою

Олег Дідух — 15 березня 2026, 15:45
Двоборство. Лампартер завершив сезон перемогою
Зірковий австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв заключний старт Кубку світу сезону-2025/26 – особистий Гундерсен HS 134/10 км у норвезькому Холменколлені.

Лампартер, який раніше вже достроково забезпечив собі завоювання другого в кар'єрі Великого кришталевого глобуса, на фініші на 31,9 секунди випередив господаря змагань, норвежця Єнса Луроса Офтебро. В боротьбі за третє місце старший брат Єнса, Айнар Лурос Офтебро, у фінішному спринті випередив фіна Ілкку Херолу.

Збірна України етап Кубку світу в Холменколлені пропускала.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня Лампартер здобув перемогу в Лахті. Саме ця перемога дозволила йому достроково забезпечити собі Великий кришталевий глобус.

Кубок світу з лижного двоборства

Фінал сезону в двоборстві, експериментальні марафони в Осло. Анонс лижного вікенду
Легендарний німецький двоборець оголосив про завершення кар’єри
Кубок світу для Превца, бенефіс італійських гірськолижниць. Підсумки лижного вікенду
Двоборство. Норвегія виграла мікст у Лахті
Двоборство. Лампартер достроково завоював Кубок світу

