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Двоборство. Ріібер завоював друге золото на ЧС-2025, українці – у топ-40

Олег Дідух — 1 березня 2025, 17:41
Двоборство. Ріібер завоював друге золото на ЧС-2025, українці – у топ-40
Ярл Магнус Ріібер
Getty Images

Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер завоював своє друге золото на домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі. У суботу, 1 березня, він виграв перший особистий старт у форматі компакт: стрибки на нормальному трампліні HS 102 і гонка на 7,5 км.

У фінішному спринті Ріібер випередив партнера по команді, Єнса Луроса Офтебро. Бронзу завоював німець Вінценц Гайгер. Для Ріібера це ювілейне, десяте золото чемпіонатів світу за кар’єру.

Україну в цій гонці представляли два двоборці – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець. Вони посіли 37 і 39 місця відповідно. Сумарно до фінішу дісталися 45 спортсменів.

Підсумкові результати:

Вчора, 28 лютого, збірна Норвегії з Ріібером у складі здобула золото у змішаному командному турнірі.

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