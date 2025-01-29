Зірковий двоборець Ріібер оголосив про завершення кар’єри у віці 27 років

Найкращий лижний двоборець світу, норвежець Ярл Магнус Ріібер, оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону у віці всього 27 років.

Про це повідомляє NRK.

Ріібер зізнався, що причиною такого рішення стала хвороба Крона – хронічне запалення шлунково-кишкового тракту.

"Час настав. Цей сезон буде для мене останнім. Я змирився зі своїми проблемами. У мене хвороба Крона. Це те, з чим я буду змушений існувати до кінця свого життя. На щастя, є ліки, які мені допомагають", – заявив спортсмен.

Ріібер – один із найвидатніших двоборців у історії. Він 5 разів перемагав у загальному заліку Кубку світу та здобув рекордні 76 перемог на етапах Кубку світу. На його рахунку – 8 золотих і 3 стрибні медалі чемпіонатів світу. На Олімпіадах Ярл Магнус завоював лише одну нагороду – срібло командного турніру на Іграх 2018 року в Пхенчхані.

Наразі Ріібер очолює загальний залік Кубку світу з 740 очками в активі.

Нагадаємо, раніше про завершення кар’єри оголосив зірковий співвітчизник Ріібера – біатлоніст Йоганнес Бо.