Український гірськолижник отримав дискваліфікацію в слаломі на ЧС, золото Мейяра

Швейцарський гірськолижник Лоїк Мейяр завоював золото у чоловічому слаломі, який закривав програму чемпіонату світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі. Він на 0,26 секунди випередив норвежця Атле Лі Макграта, топ-3 замкнув німець Лінус Штрассер.

Для Мейяра це друге золото на ЧС-2025. Раніше він виграв командну комбінацію в парі з Франьо Фон Алльменом.

Збірну України в цій гонці представляв один спортсмен – Дмитро Шепюк. Він дістався фінішу першох спроби, проте згодом він отримав дискваліфікацію: при перегляді повтору судді виявили, що 15-ті ворота українець однією лижею проїхав не з тієї сторони. Така ж доля спіткала іспанця Хоакіма Саларіча.

Підсумкові результати:

Вчора у жіночому слаломі золото завоювала Каміль Раст.