Олег Дідух — 7 березня 2026, 14:45
Гірські лижі. Бротен виграв гігант у Краньській Горі
Лукас Бротен
Бразильський гірськолижник Лукас Бротен виграв гігант на етапі Кубку світу в словенській Краньській Горі. Для свіжоспеченого олімпійського чемпіона в цьому виді програми це друга перемога у поточному сезоні на сумарно сьома в кар'єрі на Кубку світу.

У Краньській Горі Бротен на 0,54 секунди випередив швейцарця Лоїка Мейяра. Топ-3 замкнув австрієць Штефан Бреннштайнер. Лідер загального заліку Кубку світу, Марко Одерматт, посів лише 5 місце.

Напередодні фіналу сезону в Хаф'єллі швейцарець випереджає Бротена в боротьбі за Малий кришталевий глобус у гіганті всього на 48 очок.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Краньській Горі завершиться у неділю, 8 березня, слаломом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.

