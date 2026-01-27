Українська правда
Гірські лижі. Мейяр здобув другу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 27 січня 2026, 23:28
Швейцарський гірськолижник Лоїк Мейяр виграв гігант на етапі Кубку світу в австрійському Шладмінгу. Для нього це друга перемога у поточному сезоні.

Мейяр на 0,73 секунди випередив найближчого переслідувача, бразильця Лукаса Бротена, який не втримав лідерство після першої спроби.

Топ-3 замкнув француз Альбан Елезі Каннаферіна, для якого це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу. До слова, напередодні французи опублікували склад на Олімпіаду-2026, Елезі Каннаферіна до нього не потрапив.

Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, посів четверте місце.

Підсумкові результати:

Етап у Шладмінгу завершиться у середу, 28 січня, чоловічим слаломом. Початок першої спроби – о 18:45 за київським часом.

Напередодні Мануель Феллер виграв слалом у Кітцбюелі.

