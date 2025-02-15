Гірські лижі. Раст – чемпіонка світу в слаломі, Шиффрін – без медалі

Швейцарська гірськолижниця Каміль Раст завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в слаломі. Вона на 0,46 секунди випередила свою партнерку по команді Венді Холденер.

Бронзу завоювала господарка змагань, австрійка Катаріна Лінсбергер, яка всього на 0,02 секунди випередила американку Полу Мольцан. Зіркова Мікаела Шиффрін залишилися без медалі – п’яте місце.

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки – Юлія Маковецька і Анастасія Шепіленко. Обидві зійшли з дистанції вже у першій спробі.

Підсумкові результати:

Вчора, 14 лютого, чоловічий гігант на чемпіонаті світу виграв Рафаель Хаазер. У неділю, 16 лютого мундіаль у Заальбах-Хінтерглеммі завершиться чоловічим слаломом. Початок – о 10:45 за київським часом.