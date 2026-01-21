Україна виборола максимальне представництво у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026
Збірна України отримала четверту жіночу квоту після перерозподілу ліцензій, що дозволило країні мати повне представництво у лижній акробатиці на майбутніх зимових Іграх.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
За результатами фінального розподілу квот Україна увійшла до трійки світових лідерів, які матимуть максимальну кількість учасників у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026. Четверта жіноча квота стала доступною для України завдяки процедурі перерозподілу невикористаних ліцензій іншими країнами.
Окрім українців, повний пакет ліцензій отримали лише збірні США та Китаю.
Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Змагання з лижної акробатики пройдуть з 17 по 21 лютого.
Склад збірної України
Україну на олімпійських схилах представлять 8 спортсменів:
Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов.
Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович.
Нагадаємо, що Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець здобули ліцензії на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижному двоборстві. Україна вперше із 2006-го матиме подвійну квоту у цьому виді спорту.