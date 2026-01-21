Українська правда
Україна виборола максимальне представництво у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026

Катерина Лисянська — 21 січня 2026, 11:12
Збірна України отримала четверту жіночу квоту після перерозподілу ліцензій, що дозволило країні мати повне представництво у лижній акробатиці на майбутніх зимових Іграх.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За результатами фінального розподілу квот Україна увійшла до трійки світових лідерів, які матимуть максимальну кількість учасників у лижній акробатиці на Олімпіаді-2026. Четверта жіноча квота стала доступною для України завдяки процедурі перерозподілу невикористаних ліцензій іншими країнами.

Окрім українців, повний пакет ліцензій отримали лише збірні США та Китаю.

Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого в Італії. Змагання з лижної акробатики пройдуть з 17 по 21 лютого.

Склад збірної України

Україну на олімпійських схилах представлять 8 спортсменів:

Чоловіки: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов.

Жінки: Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович.

Нагадаємо, що Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець здобули ліцензії на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижному двоборстві. Україна вперше із 2006-го матиме подвійну квоту у цьому виді спорту.

