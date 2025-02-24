Україна оголосила склад на ЧС-2025 з лижних видів спорту

Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат світу 2025 року з лижних видів спорту – стрибків на лижах з трампліна, двоборства та лижних гонок.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Сумарно Україну на цьому чемпіонаті представлять 18 спортсменів: 4 стрибунів, 5 двоборців та 9 лижників.

Склад збірної України на ЧС-2025 з лижних видів спорту:

Стрибки з трампліна: Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Жанна Глухова, Тетяна Пилипчук

Лижні гонки: Андрій Доценко, Руслан Денисенко, Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Денис Мухотінов, Єлизавета Нопрієнко, Анастасія Нікон, Вікторія Олех, Софія Шкатула

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Руслан Шуманський, Олександр Шовкопляс, Каріна Козлова

Чемпіонат світу-2025 відбудеться у норвезькому Тронхеймі з 26 лютого до 9 березня. За цей час буде розіграно 25 комплектів нагород.