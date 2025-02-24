Україна оголосила склад на ЧС-2025 з лижних видів спорту
Збірна України визначилась зі складом на чемпіонат світу 2025 року з лижних видів спорту – стрибків на лижах з трампліна, двоборства та лижних гонок.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Сумарно Україну на цьому чемпіонаті представлять 18 спортсменів: 4 стрибунів, 5 двоборців та 9 лижників.
Склад збірної України на ЧС-2025 з лижних видів спорту:
Стрибки з трампліна: Євген Марусяк, Віталій Калініченко, Жанна Глухова, Тетяна Пилипчук
Лижні гонки: Андрій Доценко, Руслан Денисенко, Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Денис Мухотінов, Єлизавета Нопрієнко, Анастасія Нікон, Вікторія Олех, Софія Шкатула
Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Руслан Шуманський, Олександр Шовкопляс, Каріна Козлова
Чемпіонат світу-2025 відбудеться у норвезькому Тронхеймі з 26 лютого до 9 березня. За цей час буде розіграно 25 комплектів нагород.