Гірські лижі. Збірна України вперше в історії виступила в командному турнірі чемпіонату світу

Збірна України з гірськолижного спорту вперше в історії виступила в командному турнірі на чемпіонаті світу.

У вівторок, 4 лютого саме командні змагання в паралельному виді відкривають програму світової першості 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.

До складу збірної України увійшли Анастасія та Катерина Шепіленко, а також Максим Марійчин і Роман Цибленко. Український квартет вилетів уже на першій стадії плейоф, 1/8 фіналу. Вони програли всі чотири заїзди своїм суперникам, збірній Італії (Лара Делла Меа, Алекс Вінатцер, Джорджія Колломб, Філіппо Делла Віте).

Командний турнір на чемпіонаті світу з гірських лиж проводиться вдев'яте в історії. Вперше цей вид програми з’явився на мундіалі 2005 року в італійському Борміо, у 2009 році у Валь д'Ізері змагання не відбулися через погані погодні умови.