Одерматт проти всіх, незрозумілі перспективи Шиффрін. Прев’ю гірськолижного ЧС-2025

Уже у вівторок, 4 лютого в австрійському Заальбах-Хітерглеммі стартує чемпіонат світу 2024 року з гірськолижного спорту, який триватиме до 16 лютого. За цей час буде розіграно 11 комплектів нагород: по 10 у чоловіків і жінок, а також змішаний командний турнір, який і відкриватиме програму чемпіонату.

Порівняно з попереднім мундіалем у французьких Мерібелі та Куршевелі у програмі чемпіонату світу відбулися суттєві зміни. Чотири види програми зникли, замість них з’явилися два нових. Таким чином, загальна кількість комплектів нагород, які будуть розіграні, скоротилася з 13 до 11.

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Виключені з програми паралельні гіганти та комбінації серед чоловіків і жінок, натомість вперше в історії будуть розіграні комплекти нагород у командній комбінації серед представників обох статей. Принцип змагання такий же, який був і у особистих комбінаціях: сума часу слалому та швидкісного спуску або супергіганту. Різниця полягає лише в тому, що тепер змагатимуться не окремі спортсмени, а дует з однієї країни: один із членів команди стартує в швидкісному спуску, інший – у слаломі.

Що цікаво, даний вид з’являється в програмі чемпіонату світу без попереднього тестування в рамках Кубку світу. Спроби провести командну комбінацію на Кубку світу були, проте вони наштовхнулися на супротив малих збірних, представники яких не змогли би знайти собі напарника. Враховуючи, що за командну комбінацію Міжнародна лижна федерація (FIS) планувала нараховувати очки в загальний залік, це ставило би умовних Альберта Попова чи Еліс Робінсон у нерівні умови порівняно з великими та збалансованими збірними, які мають величезний кадровий вибір на обидві частини програми.

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Заальбах-Хінтерглемм прийме чемпіонат світу з гірських лиж вдруге у своїй історії. Попереднього разу цей гірськолижний курорт у землі Зальцбург приймав мундіаль у 1991 році, коли на місцевих трасах виблискував тоді ще зовсім молодий Штефан Еберхартер.

У жінок на тому чемпіонаті золото та срібно завоювала Ульріке Маєр. Через три роки, напередодні зимової Олімпіади 1994 року в Ліллехаммері, австрійка померла у віці 26 років у результаті важких травм, отриманих при падінні в швидкісному спуску на етапі Кубку світу в Гарміш-Партенкірхені. Змагання з усіх дисциплін ЧС-2025, окрім гігантів, будуть проводитися на трасі, яка названа на честь Маєр.

Історія та факти

– Чемпіонат світу-2025 стане 48-м у історії. Перший гірськолижний мундіаль був проведений у 1931 році в швейцарському Мюррені. Аж до початку Другої світової війни чемпіонати проводилися щорічно.

У період з 1948 до 1982 року чемпіонати проводилися у парні роки. У високосні роки – спільно з Олімпійськими іграми: олімпійські призери з гірськолижного спорту отримували також звання та медалі чемпіонатів світу.

Починаючи з 1985 року чемпіонати світу перейшли на нинішній графік проведення: кожних два роки у непарні роки, щоб уникати перетинів з Олімпіадами. Від цього графіку відхилилися лише одного року: через теплу погоду та нестачу снігу мундіаль у іспанській Сьєрра Неваді перенесли з 1995 на 1996 рік.

– Лише чотири дисципліни незмінно проводяться на усіх чемпіонатах світу з 1931 року: це слаломи та швидкісні спуски серед чоловіків і жінок. Гіганти з’явилися в програмі у 1950 році, супергіганти – у 1987.

– Найчастіше чемпіонати світу відбувалися в Австрії та Швейцарії – по 9 разів. Завдяки мундіалю в Заальбаху австрійці вирвуться вперед, проте ненадовго, оскільки в 2027 році змагання прийме швейцарська Кранс Монтана.

Мікаела Шиффрін Getty Images

– Найуспішнішою гірськолижницею в історії чемпіонатів світу є німкеня Крістль Кранц, яка виблискувала у 1934 – 1939 роках. Сумарно вона у цей період завоювала 15 медалей. Мікаела Шиффрін наразі має на своєму рахунку 14 та може наздогнати та навіть обійти Кранц уже в Заальбаху. Проте за кількістю золота Мікаелі до німкені ще дуже далеко: 7 чемпіонських титулів проти 12.

– У чоловіків найбільше чемпіонських титулів мають на своєму рахунку два представники Австрії, Тоні Зайлер і Марсель Хіршер. Проте за сумарною кількістю медалей лідирує норвежець К’єтіль Андре Амодт – 12 (5–4–3).

Дійові особи

Відсутні

На жаль, через травми нинішній чемпіонат світу збере далеко не оптимальний склад учасників, особливо це стосується чоловіків. Весь нинішній сезон пропускає лідер збірної Норвегії, Александер Омодт Кілде, який в лютому перенесе ще одну операцію на спині. Важкі кадрові втрати у збірної Франції – до кінця сезону вибули дві зірки команди, Сіпрієн Сарразен і Алексі Пінтуро. Перший травмувався ще наприкінці грудня на тренуванні в Борміо, другий – зовсім недавно у Кітцбюелі. Невдалим поки що виходить повернення у великий спорт Марселя Хіршера. Він встиг провести лише декілька гонок, після чого порвав хрестоподібні зв’язки коліна.

Алексі Пінтуро instagram.com/alexispinturault

Що стосується жінок, то головною втратою, безумовно, можна назвати Петру Влхову, яка вже більше року не може повністю відновитися після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Є вагома кадрова втрата і у господарів, збірної Австрії. На нещодавньому швидкісному спуску в Гарміш-Партенкірхені зламала ногу Ніна Ортліб.

Жінки

Головна інтрига жіночої частини програми перед стартом – стан Мікаели Шиффрін. Зіркова американка через колоту рану в боку пропустила два місяці, і перед чемпіонатом світу встигла провести лише одну гонку – слалом у Куршевелі, де вона посіла лише десяте місце. Було очевидно, що Шиффрін ще далека від оптимальної форми, і питання в тому, скільки часу їй знадобиться для того, щоб її повернути.

Мікаела Шиффрін Getty Images

На руку Мікаелі той факт, що технічні види заплановані на останні дні чемпіонату – у американки є два тижні для підготовки. Що стосується швидкісних видів, то тут на неї розраховувати не варто. За відсутності Шиффрін головні сподівання збірної США у швидкісному спуску та супергіганті будуть пов’язані з одним із відкриттів нинішнього сезону, Лорен Масугою, та легендарною Ліндсі Вонн, яка повернулася після 5-річної перерви. Втім, після кількох солідних перших гонок результати американки пішли на спад.

Що стосується технічних дисциплін, то підстраховувати Шиффрін має, перш за все Пола Мольцан, яка у вдалі для себе дні здатна боротися за медалі. Проте стабільності не вистачає як їй, так і Ніні О’Браєн і ще одному відкриттю нинішнього сезону, Кеті Хенсін.

Відсутність Влхової, незрозумілий стан Шиффрін – усе це дає шанси на медалі слаломісткам, які звикли бути в тіні двох суперзірок. За їхньої відсутності три перемоги здобула Зрінка Лютіч, яка поступово переходить з категорії молодих і талановитих у розряд зірок першої величини. За своїм потенціалом хорватка, цілком можливо, уже готова боротися на рівних із Шиффрін і Влховою.

Зрінка Лютіч x.com/fisalpine

Можуть поборотися за медалі слаломі також швейцарки Венді Холденер, Мелані Мейяр і Каміль Раст. Остання проводить свій найкращий сезон у кар’єрі та наразі очолює слаломний залік Кубку світу. Німкеня Лена Дюрр може втрутитися навіть у боротьбу за золото, якщо впорається зі своєю хронічною проблемою других спроб. Може здивувати її молода та дуже талановита, проте нестабільна партнерка по команді Емма Айхер, яка зараз ходить усі чотири основні дисципліни. Шанси канадки Лоранс Сен-Жермен захистити свій сенсаційний чемпіонський титул у слаломі дворічної давнини виглядають мізерними.

Є претендентки на медалі і у збірної Швеції. Анна Свенн Ларссон є чистою слаломісткою, а ось Сара Хектор може потрапити на подіум у обох технічних дисциплінах. Профілюючим видом для неї є гігант, проте в слаломі поточний сезон для шведки є найкращим у кар’єрі. Вона уже двічі піднімалася на подіум, зокрема стала другою в останньому старті перед чемпіонатом світу в Куршевелі, на арені попереднього мундіалю.

В обох технічних дисциплінах може поборотися за медалі албанка італійського походження Лара Кольтурі, яка, як і Лютіч, поступово починає виправдовувати величезні аванси, видані в молодості. Одним із головних фаворитів гіганту буде Еліс Робінсон, яка у поточному сезоні дуже стабільна та наразі очолює залік Кубку світу в своїй улюбленій дисципліні. Може поборотися за високі місця у гіганті норвежка Теа Луїза Стьєрнесунд.

Лара Кольтурі instagram.com/laracolturiofficial

Швидкісні види, найімовірніше, перетворяться на дуель Італії та Швейцарії. Найкраща швидкісниця сучасності, Соф’я Годжа, досі не має у своєму активі золота чемпіонатів світу, і, безумовно, налаштована виправити це непорозуміння. Доволі бідний послужний список італійки на мундіалях пов’язаний не лише зі слабкими результатами, а й з тим, що у лютому вона часто бувала травмована або щойно після травми.

В цілому по кар’єрі недобрала медалей на чемпіонатах світу і Федеріка Бріньоне, як підходить до мундіаля у Заальбаху в статусі лідера Кубку світу. Вона буде серед топ-фаворитів не тільки у швидкісних видах, а й у гіганті, який протягом усієї кар’єри був її основною дисципліною. За своїм потенціалом Бріньоне найшвидша гігантистка світу, проте у нинішньому сезоні вона у цій дисципліні дуже нестабільна: у 5 стартах на Кубку світу у Федеріки 2 перемоги та 3 сходи з дистанції. У вдалий для себе день поборотися за найвищі місця в гіганті може і Годжа.

Федеріка Бріньоне instagram.com/federicabrignone

А ось Марта Бассіно в останні декілька років у гіганті дуже сильно розчаровує. Спеціалізація італійки змістилася в бік швидкісних видів, і у Заальбаху вона захищатиме титул чемпіонки світу в супергіганті, який Марта сенсаційно завоювала два роки тому. Відверто кажучи, форма Бассіно у поточному сезоні змушує дуже сильно сумніватися у її здатності завоювати на ЧС-2025 хоч одну медаль. Може поборотися за нагороди в супергіганті Елена Куртоні, яка перетворилася на вузького спеціаліста цієї дисципліни.

Головною надією збірної Швейцарії буде Лара Гут-Бехрамі, яка, як і Бріньоне, також буде серед фаворитів гіганту. В цілому по сезону Лара виглядала спортсменкою з нижчою стелею можливостей, ніж у Годжі та Бріньоне, проте на останньому етапі в Гарміш-Партенкірхені обіграла обох італійок у супергіганті.

Ще однією ставкою швейцарок буде Корінн Сутер. Олімпійська чемпіонка Пекіну в швидкісному спуску дужа важко втягувалася у нинішній сезон після розриву хрестоподібних зв’язок коліна, проте у січні почала стрімко набирати обертів, і на етапах у Кортіні д’Ампеццо та Гарміші по разу піднялася на подіум.

Корінн Сутер https://www.instagram.com/p/DFP95WHOxkf/

На початку сезону рівним суперником для Італії та Швейцарії здавалася збірна Австрії. Проте у січні Ніна Ортліб отримала травму, а форма лідера команди, Корнелії Хюттер, пішла на спад. Як наслідок – зараз перспективи господарок чемпіонату вже не виглядають настільки світлими. Здатні здивувати в швидкісних видах також норвежка Кайса Вікхофф Лі та славетна словенська ветеранка Ілка Штухец. Незрозумілим є стан чешки Естер Ледецкої після пошкодження, яке вона отримала в Гарміш-Партенкірхені.

Чоловіки

У чоловіків головною зіркою чемпіонату повинен стати, звісно ж, Марко Одерматт, який буде фаворитом як обох швидкісних видів, так і гіганту. Хоча в останньому швейцарець у поточному сезоні не такий бездоганний, як минулого року. У швидкісних видах у збірній Швейцарії повною мірою розкрилися дві молоді зірочки – Франьо Фон Алльмен і Алексіс Монне. Кожен із них уже здобув свою першу перемогу на Кубку світу, при чому зробили вони це на легендарних трасах – у Венгені та Борміо відповідно. Втім, чудово виступає у поточному сезоні й більш вікове покоління збірної Швейцарії – Стефан Рогентен і Джастін Мурізьє. Рогентен на фіналі минулого сезону саме в Заальбаху здобув свою першу та поки що єдину перемогу в кар’єрі на Кубку світу.

Марко Одерматт Getty Images

А ось у господарів, збірної Австрії, ситуація непроста. Лідер команди, Вінсент Кріхмайр, пошкодив зв’язки коліна на етапі у Венгені, і досі не зрозуміло, чи зможе він відновитися до домашнього чемпіонату світу. Не на руку Вінсенту і розклад мундіалю: швидкісні види програми відбудуться на першому тижні мундіалю. Не все гаразд і у збірної Італії – лідери команди, Домінік Паріс і Маттіа Кассе, проводять не найкращий сезон. І італійців це хвилює не лише з точки зору майбутнього чемпіонату світу, а й через призму перспектив на домашній Олімпіаді.

Два канадці – Джеймс Кроуфорд і Кемерон Александер – несподівано стали зірками минулого чемпіонату світу в Мерібелі та Куршевелі. Перший завоював золото в супергіганті, другий – бронзу в швидкісному спуску. Кроуфорд нещодавно переміг у Кітцбюелі, а Александер взагалі проводить свій найкращий кубковий сезон у кар’єрі. Тому канадський дует також не варто списувати з рахунків – обидва довели, що їхні успіхи дворічної давнини не були випадковими.

Знекровлена травмами Пінтуро та Сарразена збірна Франції у швидкісних видах зможе розраховувати хіба що на Нільса Аллегра. Найкращий сезон у кар’єрі проводить досвідчений словенець Міха Хробат, і ніхто не здивується, якщо він зачепить медаль у швидкісному спуску. В супергіганті небезпечною темною конячкою буде одне із відкриттів нинішнього сезону, норвежець Фредерік Мьоллер.

У технічних дисциплінах у Норвегії цілий набір претендентів на медалі. Атле Лі Макграт і Тімон Хауган – слаломісти з дуже великим потенціалом, проте нестабільні та схильні до грубих помилок у вирішальні моменти. Хоча, як не дивно, на чемпіонатах світу таких людей часто "прориває". Саме Хауган переміг на трасі в Заальбаху в слаломі на фіналі минулого сезону. У гіганті одним із головних суперників Одерматта буде Александер Стеен Ольсен. Багаторічний лідер збірної Норвегії, Хенрік Крістофферсен, може поборотися за медалі в обох технічних видах.

Хенрік Крістофферсен instagram.com/h_kristoffersen

Також до числа найнебезпечніших конкурентів Одерматта в гіганті варто віднести словенця Жана Краньєца та хорвата Філіппа Зубчіча. У вдалий для себе день може здивувати Лука Де Аліпрандіні, хоча агресивний стиль італійця дуже часто дає збої.

Не списуємо з рахунків і партнера Одерматта по команді Томаса Тумлера, який у поточному сезоні в 34-річному віці добрався до першої перемоги на Кубку світу. Траса в Заальбаху йому підходить: на фіналі минулого сезоні він став тут третім. Хоча здається, що пік його форми залишився у грудні. Лоїк Мейяр у поточному сезоні дуже стабільний у слаломі, хоча у січні почав збоїти. Результати швейцарця у гіганті у поточні кампанії помітно просіли, проте саме він виграв гігант у Заальбаху на фіналі минулого сезону, тому списувати його з рахунків у цій дисципліні також не варто. Свій найкращий сезон у кар’єрі проводить Тангі Неф, який на Кубку світу вже підбирається до подіуму.

У технічних видах справи у збірної Австрії впродовж сезону йшли досить погано, проте останні старти на Кубку світу подарили надію. Мануель Феллер, який провалював поточний сезон, у Шладмінгу став другим, уперше в сезоні піднявшись на подіум. Разовий спалах чи володаря Малого Кубка світу минулого сезону прорвало? Взнаємо у Заальбаху.

Марко Шварцу повернення після травм дається непросто. Так, у січні він, принаймні, почав попадати у топ-10, проте медаль чемпіонату світу все ж стала б несподіванкою. Небезпечною темною конячкою може стати Фабіо Гштрайн, який замкнув топ-3 у слаломі попри помітну помилку в другій спробі. Потенціал у його заїзді був дуже великий.

Головним фаворитом слалома буде Клеман Ноель, який здобув уже чотири перемоги у поточному сезоні. Так, французу трохи не вистачає стабільності, проте за своїм потенціалом він – беззаперечно найшвидший слаломіст світу. Здатен боротися за найвищі місця і його партнер по команді Стівен Ам’єз, проте у нього величезні проблеми з психологією: він постійно перегорає у стресових ситуаціях.

Клеман Ноель x.com/fisalpine

Лукас Бротен у вдалі дні готовий боротися за медалі, проте провалів у бразильця норвезького походження також вистачає. Лідер збірної Німеччини Лінус Штрассер зазвичай додає саме у другій половині сезону, проте у поточній зимовій кампанії він так поки що жодної перемоги і не здобув.

Катастрофічно нестабільні, проте володіють величезним потенціалом італієць Алекс Вінатцер та швед Крістоффер Якобсен. У вдалі для себе дні можуть поборотися за медалі хорват Самуель Колега, болгарин Альберт Попов і британець Дейв Райдінг.

Розклад чемпіонату світу-2025:

4.2.2025 | 16:15 | Командний паралельний вид

6.2.2025 | 12:30 | Супергігант, жінки

7.2.2025 | 12:30 | Супергігант, чоловіки

8.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск, жінки

9.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск, чоловіки

11.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація, жінки

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація, чоловіки

13.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом, жінки

14.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом, чоловіки

15.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом, жінки

16.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом, чоловіки