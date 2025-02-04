Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Італія розпочала ЧС-2025 з перемоги в командному турнірі

Олег Дідух — 4 лютого 2025, 19:19
Гірські лижі. Італія розпочала ЧС-2025 з перемоги в командному турнірі
Алекс Вінатцер
Getty Images

Перший комплект нагород чемпіонату світу 2025 року з гірськолижного спорту в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі було розіграно в командній гонці в паралельному виді.

Перемогу здобула збірна Італії у складі Лари Делла Меа, Алекса Вінатцера, Джорджії Колломб а Філіппо Делла Віте. У фіналі вони за додатковими показниками випередили швейцарський квартет Венді Холденер, Лука Ерні, Дельфін Дарбелле, Томас Тумлер.

У протистоянні за бронзу збірна Швеції (Сара Хектор, Крістоффер Якобсен, Естель Альфан, Фабіан Акс Шварц) з рахунком 3:1 обіграла команду США (Пола Мольцан, Рівер Радамус, Ніна О’Браєн, Ісайя Нельсон).

Результати фіналів:

Нагадаємо, на шляху до перемоги італійці в 1/8 фіналу обіграли збірну України (Анастасія Шепіленко, Максим Марійчин, Катерина Шепіленко, Роман Цибеленко). Для нашої команди це була перша в історії участь в командних змаганнях на чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з гірських лиж

Чемпіонат світу з гірських лиж

Гірські лижі. Збірна України вперше в історії виступила в командному турнірі чемпіонату світу
Одерматт проти всіх, незрозумілі перспективи Шиффрін. Прев’ю гірськолижного ЧС-2025
Зірковий гірськолижник Пінтуро пропустить чемпіонат світу-2025
Зіркова гірськолижниця пропустить чемпіонат світу-2025

Останні новини