Гірські лижі. Італія розпочала ЧС-2025 з перемоги в командному турнірі

Перший комплект нагород чемпіонату світу 2025 року з гірськолижного спорту в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі було розіграно в командній гонці в паралельному виді.

Перемогу здобула збірна Італії у складі Лари Делла Меа, Алекса Вінатцера, Джорджії Колломб а Філіппо Делла Віте. У фіналі вони за додатковими показниками випередили швейцарський квартет Венді Холденер, Лука Ерні, Дельфін Дарбелле, Томас Тумлер.

У протистоянні за бронзу збірна Швеції (Сара Хектор, Крістоффер Якобсен, Естель Альфан, Фабіан Акс Шварц) з рахунком 3:1 обіграла команду США (Пола Мольцан, Рівер Радамус, Ніна О’Браєн, Ісайя Нельсон).

Результати фіналів:

Нагадаємо, на шляху до перемоги італійці в 1/8 фіналу обіграли збірну України (Анастасія Шепіленко, Максим Марійчин, Катерина Шепіленко, Роман Цибеленко). Для нашої команди це була перша в історії участь в командних змаганнях на чемпіонаті світу.