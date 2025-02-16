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Швейцарія виграла медальний залік гірськолижного ЧС-2025

Олег Дідух — 16 лютого 2025, 16:55
Швейцарія виграла медальний залік гірськолижного ЧС-2025
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

У неділю, 16 лютого в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі завершився чемпіонат світу 2025 року з гірськолижного спорту. Сумарно з 4 до 16 лютого були розіграні 11 комплектів нагород.

З 11 золотих медалей майже половину – п’ять – завоювали представники Швейцарії, яка впевнено виграла медальний залік мундіалю. Сумарно швейцарці завоювали 13 медалей.

Другими в медальному заліку фінішували господарі, збірна Австрії. Топ-3 замкнули італійці. Обидві збірні завоювали по два золота.

Одразу три спортсменки стали мультичемпіонами мундіалю в Заальбах-Хінтерглеммі. По два золота завоювали два швейцарці – Франьо Фон Алльмен і Лоїк Мейяр. Вони у парі виграли чоловічу командну комбінацію. Окрім цього, Фон Алльмен виграв швидкісний спуск, а Мейяр – слалом, який закривав програму чемпіонату.

Також два золота на рахунку американки Брізі Джонсон. Спершу вона виграла жіночий швидкісний спуск, потім – командну комбінацію в парі з Мікаелою Шиффрін.

Медальний залік ЧС-2025:

Лоїк Мейяр Франьо Фон Алльмен Чемпіонат світу з гірських лиж Брізі Джонсон

Чемпіонат світу з гірських лиж

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