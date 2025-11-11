Тренер збірної України зі стрибків з трампліна: Влітку результат був не такий, як хотілося

Тренер чоловічої збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук оцінив виступи своїм підопічних на Літньому Гран-Прі 2025 року.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Спортсмени стараються, бажання є. Сподіваюся, що до Олімпійських ігор підійдемо у непоганій формі. Окремо і Віталій Калініченко показував хороші стрибки, і Євген Марусяк. Десь трішки влітку не так йшло, бо акцент був на загальну фізичну підготовку, і воно трішки збиває у стрибковому плані, йде розкоординація. Але таке буває, бо всі країни влітку більше готуються, аніж беруть участь у змаганнях.

Влітку результат, можливо, був не такий, як хотілося, бо багато праці було виконано, особливо у плані фізичної підготовки, і тому деякий спад у стрибках пішов. Але зараз буде зимовий сезон, тому ті навантаження зменшуватимуться, а спортсменам буде комфортніше і легше працювати на трампліні", – заявив Бощук.