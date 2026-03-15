Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Осло

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до другого особистого старту на етапі Кубку світу в норвезькому Холменколлені. Він стрибнув на 123,5 метра та посів 28 місце. До основних змагань проходять 30 кращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів. Він стрибнув на 109 метрів і посів 61 місце з 65 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув лідер Кубку світу, словенець Домен Превц. Він випередив партнера по команді Анже Ланішека і австрійця Штефана Ембахера.

Підсумкові результати:

Основні змагання в Холменколлені відбудуться в неділю, 15 березня, початок – о 17:00 за київським часом. Напередодні Грегор Дешванден здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.