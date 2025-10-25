Українська правда
Стрибки з трампліна. Раймунд виграв Літнє Гран-Прі-2025

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 20:20
Філіпп Раймунд
Skijumping.pl

Німецький стрибун Філіпп Раймунд став переможцем Літнього Гран-прі 2025 року. На заключному особистому старті в Клінгенталі він посів друге місце, програвши лише японцеві Рьою Кобаясі.

Результати етапу в Клінгенталі:

У загальному заліку Раймунд набрав 490 очок, на 98 балів випередивши іншого представника Японії, Сакутаро Кобаясі. Топ-3 генеральної класифікації замкнув австрієць Ніклас Бахлінгер.

Загальний залік Літнього Гран-Прі-2025:

Українські стрибуни, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, кваліфікацію до заключного старту пройти не зуміли. В загальному заліку Марусяк посів 66 місце з 23 очками в активі. У Калініченка – 11 очок і 77 позиція.

Раніше Марусяк розповів про адаптацію до нового технічного регламенту FIS.

