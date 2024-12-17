Бощук: Це були одні з найкращих стрибків Марусяка за кар’єру

Головний тренер збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук оцінив успішний виступ Євгена Марусяка на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті (26 і 12 місця).

Фахівця цитує Суспільне.

"Євген дуже сильно порадував. Можна сказати, що він не лише показав найкращий результат у кар'єрі, а, на мою думку, одні з найкращих стрибків у цілому за кар'єру: три стрибки виконав досить високої якості. Як відреагував Марусяк? Дуже задоволений. Він і у Віслі впевненіше стрибав, не зробив приземлення, міг і там заробити очки. Він був упевненіший, бо стабілізував і розгін, і стрибки. По ньому було видно, що в Нойштадті він був впевненіший, ніж на попередніх стартах у Віслі та Ліллехаммері", – заявив Бощук.

Тренер вважає, що в Нойштадті Марусяк демонстрував не гіршу якість стрибків, ніж наприкінці минулого сезону, коли посів 11 місце у Вікерсунді.

"Зараз — такі ж стрибки, але на мою думку, у Тітізеє-Нойштадті було навіть краще виконання, аніж у минулому сезоні. Він досить якісно робив стрибки, на 100% ідеально їх виконував. Трішки було неідеальне потрапляння у стіл: є в нього таке, що поштовх він робить раніше часу. Але у технічному плані — практично ідеальні стрибки", – вважає фахівець.

Також Бощук поділився очікуваннями перед наступним етапом Кубку світу в швейцарському Енгельбергу (20-22 грудня).

"Чи є завищені очікування перед наступним етапом? У багатьох вони є: топ-10, медалі. Побачимо. Треба стабілізуватися, щоб всі стрибки виконувалися максимально стабільно. Буде стабільність і якщо пощастить з погодними і вітровими умовами — може бути й топ-10. Загадувати не хочеться", – зазначив тренер.

Нагадаємо, 12 місце Марусяка у Нойштадті – його другий найкращий результат за кар’єру на Кубку світу. Наразі українець посідає 32-гу позицію в загальному заліку.