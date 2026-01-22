Українська правда
Катерина Лисянська — 22 січня 2026, 13:25
Член збірної України оскаржує систему відбору на Олімпіаду-2026

Український гірськолижник Тарас Філяк виступив із відкритим зверненням, у якому поставив під сумнів справедливість формування олімпійського складу збірної на Ігри в Мілані-Кортіна.

Спортсмен вказав на непрозорість системи нарахування рейтингових балів, яка залишила його поза межами основного списку учасників.

У відповідь Федерація лижного спорту України оприлюднила роз'яснення, де наголосила, що правила відбору були затверджені та опубліковані ще у квітні 2025 року, а всі розрахунки пройшли перевірку НОК та Мінмолодьспорту.

У ФЛСУ закиди щодо маніпуляцій відкидають. Представники організації зазначають, що впродовж дев'яти місяців з моменту оприлюднення правил жоден атлет чи тренер не звертався з пропозиціями щодо змін.

Спортсмен відреагував на відповідь Федерації підкріпивши свою позицію скриншотом електронного листа, де зазначалося що команда неодноразово оскаржувала систему відбору ще з квітня 2025 року.

Наразі рейтинг збірної очолюють Дмитро Шеп'юк та Анастасія Шепіленко, які отримали право представити Україну на Олімпіаді. Тарас Філяк наразі перебуває у резервному списку.

