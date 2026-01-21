Оголошено склад команди України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список спортсменів з лижних видів спорту, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Про це повідомляє пресслужба державного органу.
Згідно з отриманими квотами FIS та внутрішньою системою відбору, до заявки увійшли 22 спортсмени. Найчисленніше представництво Україна матиме у лижній акробатиці та лижних перегонах.
Склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026:
Лижні гонки:
- Анастасія Нікон; Софія Шкатула; Єлизавета Нопрієнко; Дарина Мігаль; Дмитро Драгун; Олександр Лісогор.
- У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.
Фрістайл
- Лижна акробатика: Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.
- Запасні – Захар Максимчук.
- Фріскі (Слоупстайл та бігейр): Катерина Коцар.
- Орест Коваленко (у разі додаткової квоти).
Сноубординг:
- Аннамарі Данча.
- Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).
Гірськолижний спорт:
- Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.
- Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).
Стрибки на лижах з трампліна:
- Євген Марусяк; Віталій Калініченко.
- Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).
Лижне двоборство:
- Дмитро Мазурчук; Олександр Шумбарець.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року.