Оголошено склад команди України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026

Микола Літвінов — 21 січня 2026, 19:45
Міністерство молоді та спорту України/Facebook

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило список спортсменів з лижних видів спорту, які представлятимуть країну на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Про це повідомляє пресслужба державного органу.

Згідно з отриманими квотами FIS та внутрішньою системою відбору, до заявки увійшли 22 спортсмени. Найчисленніше представництво Україна матиме у лижній акробатиці та лижних перегонах.

Склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026:

Лижні гонки:

  • Анастасія Нікон; Софія Шкатула; Єлизавета Нопрієнко; Дарина Мігаль; Дмитро Драгун; Олександр Лісогор.
  • У разі додаткової квоти: Дарина Ковальова та Андрій Доценко.

Фрістайл

  • Лижна акробатика: Ангеліна Брикіна; Діана Яблонська; Неллі Попович; Оксана Яцюк; Дмитро Котовський; Максим Кузнєцов; Олександр Окіпнюк; Ян Гаврюк.
  • Запасні – Захар Максимчук.
  • Фріскі (Слоупстайл та бігейр): Катерина Коцар.
  • Орест Коваленко (у разі додаткової квоти).

Сноубординг:

  • Аннамарі Данча.
  • Надія Гапатин і Михайло Харук (у разі додаткових квот).

Гірськолижний спорт:

  • Анастасія Шепіленко; Дмитро Шеп'юк.
  • Тарас Філяк і Максим Марійчин (резервний склад).

Стрибки на лижах з трампліна:

  • Євген Марусяк; Віталій Калініченко.
  • Каріна Козлова і Жанна Глухова (у разі наявності додаткових квот).

Лижне двоборство:

  • Дмитро Мазурчук; Олександр Шумбарець.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть в Італії, у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо, з 4 по 22 лютого 2026 року.

