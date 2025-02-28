Гірські лижі. Хюттер виграла швидкісний спуск, перший подіум Айхер

Австрійська гірськолижниця Корнелія Хюттер виграла швидкісний спуск на етапі Кубку світу в норвезькому Квітф’єллі. Для неї це друга перемога в поточному сезоні.

Хюттер на 0,15 секунди випередила талановиту німкеню Емму Айхер, яка вперше в кар’єрі піднялася на подіум на Кубку світу. Топ-3 замкнула свіжоспечена чемпіонка світу в швидкісному спуску, американка Брізі Джонсон.

Без подіуму залишилися дві зіркові італійки, Соф’я Годжа та лідер загального заліку Кубку світу, Федеріка Бріньоне, які посіли четверте та п’яте місце відповідно. Минулого тижня Бріньоне оформила переможний дубль у Сестрієре. Легендарна Ліндсі Вонн стала лише 13-ю.

Підсумкові результати:

У суботу, 1 березня у Квітф’єллі у жінок відбудеться ще один швидкісний спуск, початок – об 11:30 за київським часом.