Гірські лижі. Годжа завоювала Малий Кубок світу в супергіганті

Італійська гірськолижниця Соф'я Годжа виграла супергігант на фіналі Кубку світу в норвезькому Квітф'єллі. Для неї це третя перемога у поточному сезоні.

Годжа на 0,32 секунди випередила швейцарку Корінн Сутер. Топ-3 замкнула німкеня Кіра Вайлде-Вінкельман. Цей успіх дозволив Годжі завоювати Малий кришталевий глобус у супергіганті.

Четвертою фінішувала німкеня Емма Айхер, яка наблизилася на відстань 45 очок до Мікаели Шиффрін у загальному заліку. Американка також вийшла на старт супергіганта, проте залишилася без очок, посівши 22 місце. Нагадаємо, на фіналах Кубку світу очки набирають лише 15 кращих.

Підсумкові результати:

Напередодні Малий Кубок світу в швидкісному спуску також завоювала представниця Італії, Лаура Піровано. У неділю, 22 березня, також відбудеться чоловічий супергігант. Початок – о 13:30 за київським часом.