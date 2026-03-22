Гірські лижі. Годжа завоювала Малий Кубок світу в супергіганті

Олег Дідух — 22 березня 2026, 12:57
Соф'я Годжа
Getty Images

Італійська гірськолижниця Соф'я Годжа виграла супергігант на фіналі Кубку світу в норвезькому Квітф'єллі. Для неї це третя перемога у поточному сезоні.

Годжа на 0,32 секунди випередила швейцарку Корінн Сутер. Топ-3 замкнула німкеня Кіра Вайлде-Вінкельман. Цей успіх дозволив Годжі завоювати Малий кришталевий глобус у супергіганті.

Четвертою фінішувала німкеня Емма Айхер, яка наблизилася на відстань 45 очок до Мікаели Шиффрін у загальному заліку. Американка також вийшла на старт супергіганта, проте залишилася без очок, посівши 22 місце. Нагадаємо, на фіналах Кубку світу очки набирають лише 15 кращих.

Підсумкові результати:

Напередодні Малий Кубок світу в швидкісному спуску також завоювала представниця Італії, Лаура Піровано. У неділю, 22 березня, також відбудеться чоловічий супергігант. Початок – о 13:30 за київським часом.

Гірські лижі. Піровано завоювала Малий Кубок світу в швидкісному спуску
Гірські лижі. Паріс виграв швидкісний спуск на фіналі сезону
Дворазова чемпіонка світу з гірських лиж оголосила про завершення кар’єри
Легендарний французький гірськолижник оголосив про завершення кар’єри
Небезпечні стрибки в Осло, Айхер не відпускає Шиффрін. Підсумки лижного тижня

