Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом в Оре
Мікаела Шиффрін
Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін впевнено виграла слалом на етапі Кубку світу в шведському Оре. Для неї це восьма перемога в дев'яти слаломах поточного сезону Кубку світу.
Шиффрін на 0,94 секунди випередила свою головну суперницю по загальному заліку Кубку світу, німкеню Емму Айхер, яка посіла друге місце. Топ-3 замкнула швейцарка Венді Холденер.
Підсумкові результати:
Напередодні гігант у Оре виграла австрійка Юлія Шайб, яка достроково забезпечила собі Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.
З 21 до 25 березня у норвезьких Квітф'єллі та Хаф'єллі відбудеться фінал Кубку світу сезону-2025/26. У чоловіків і жінок відбудуться старти в усіх чотирьох основних дисциплінах.