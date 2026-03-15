Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом в Оре

Олег Дідух — 15 березня 2026, 15:08
Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін впевнено виграла слалом на етапі Кубку світу в шведському Оре. Для неї це восьма перемога в дев'яти слаломах поточного сезону Кубку світу.

Шиффрін на 0,94 секунди випередила свою головну суперницю по загальному заліку Кубку світу, німкеню Емму Айхер, яка посіла друге місце. Топ-3 замкнула швейцарка Венді Холденер.

Підсумкові результати:

Напередодні гігант у Оре виграла австрійка Юлія Шайб, яка достроково забезпечила собі Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.

З 21 до 25 березня у норвезьких Квітф'єллі та Хаф'єллі відбудеться фінал Кубку світу сезону-2025/26. У чоловіків і жінок відбудуться старти в усіх чотирьох основних дисциплінах.

