Гірські лижі. Піровано завоювала Малий Кубок світу в швидкісному спуску

Італійська гірськолижниця Лаура Піровано виграла швидкісний спуску на фіналу Кубку світу в норвезькому Квітф'єллі. Для неї це третя поспіль перемога поспіль у швидкісному спуску, яка дозволила їй стати володаркою Малого кришталевого глобуса в цій дисципліні.

Піорвано на 0,15 секунди випередила американку Брізі Джонсон. Топ-3 замкнула німкеня Кіра Вайдле-Вінкельман.

Її партнерка по команді, Емма Айхер, була головною суперницею Піровано в боротьбі за Малий Кубок світу, проте посіла лише п'яте місце. Вона скоротила відставання в загальному заліку від Мікаели Шиффрін до 95 очок.

Напередодні чоловічий швидкісний спуск у Квітф'єллі також приніс перемогу Італії – найкращий результат показав Домінік Паріс.