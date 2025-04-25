18-річна французька гірськолижниця загинула внаслідок падіння на тренуванні

Талановита французька гірськолижниця Марго Сімон загинула у віці 18 років внаслідок падіння на тренуванні.

Про це повідомляє SkiRacing.

Трагедія трапилася у четвер, 24 квітня, у французькому Валь д’Ізері. Сімон невдало впала на тренуванні у процесі підготовки до змагань Red Bull Alpine Park, які після загибелі спортсменки вирішили скасувати.

Сімон була однією із найталановитіших гірськолижниць Франції. Минулого року вона стала виграла чемпіонат країни в слаломі. У минулому сезоні вона дебютувала на Кубку Європи та виступила на юніорському чемпіонаті світу в італійському Тарвізіо.

Нагадаємо, в жовтні минулого року внаслідок падіння на тренуванні загинула 19-річна італійська гірськолижниця Матільда Лоренці.