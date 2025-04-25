Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

18-річна французька гірськолижниця загинула внаслідок падіння на тренуванні

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 12:14
18-річна французька гірськолижниця загинула внаслідок падіння на тренуванні
Марго Сімон
FIS

Талановита французька гірськолижниця Марго Сімон загинула у віці 18 років внаслідок падіння на тренуванні.

Про це повідомляє SkiRacing.

Трагедія трапилася у четвер, 24 квітня, у французькому Валь д’Ізері. Сімон невдало впала на тренуванні у процесі підготовки до змагань Red Bull Alpine Park, які після загибелі спортсменки вирішили скасувати.

Сімон була однією із найталановитіших гірськолижниць Франції. Минулого року вона стала виграла чемпіонат країни в слаломі. У минулому сезоні вона дебютувала на Кубку Європи та виступила на юніорському чемпіонаті світу в італійському Тарвізіо.

Нагадаємо, в жовтні минулого року внаслідок падіння на тренуванні загинула 19-річна італійська гірськолижниця Матільда Лоренці.

Гірськолижний спорт смерть

Гірськолижний спорт

Одна із найталановитіших гірськолижниць світу може змінити спортивне громадянство
Паралізована ліва частина тіла: чеська гірськолижниця перенесе ще одну операцію на голові
Учасник ОІ-2022 загинув під час пожежі в готелі
Дворазова Олімпійська чемпіонка встановила унікальний рекорд, вигравши медалі на чемпіонатах світу з різних видів спорту
Швейцарський гірськолижник вилікувався від раку

Останні новини