19-річна гірськолижниця пішла з життя внаслідок падіння на тренуванні

19-річна італійська гірськолижниця Матільда Лоренці померла сьогодні, 29 жовтня внаслідок травм, отриманих на тренуванні.

Про це повідомляє Міжнародна лижна федерація (FIS).

Трагічний інцидент стався з Лоренці у понеділок, 28 жовтня підчас тренування на гірськолижному курорті Валь Сеналес. Одразу після аварії дівчину в критичному стані транспортували до лікарні Сан Мауріціо у місті Больцано.

Всю ніч лікарі боролися за життя спортсменки, проте у вівторок вранці вона пішла з життя.

Лоренці вважалася однією з найталановитіших молодих гірськолижниць світу. В минулому сезоні вона виграла загальний залік Кубку Італії, а також посіла шосте та восьме місця у швидкісному спуску та супергіганті відповідно на юніорському чемпіонаті світу в Шателі (Франція).

Нагадаємо, минулого вікенду в Зольдені стартував новий сезон Кубку світу з гірських лиж.