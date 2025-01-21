Російського лижника позбавили перемоги на престижному марафоні в Швейцарії

18 січня січня у Швейцарії відбувся престижний лижний марафон серії Ski Classics Ла Діагонела дистанцією в 55 км. В категорії любителів найкращим став єдиний представник Росії Омар Худієв, який виступає під нейтральним прапором.

Проте незабаром його позбавили перемоги. Причина – в змащуванні для лиж він використовував структури, до складу яких входив фтор. У міжнародних лижних і біатлонних гонках вже другий сезон діє заборона на використання цієї речовини.

Після гонки Худієв у коментарі російським ЗМІ навіть не заперечував, що використовував фтор для змазки лиж свідомо, сподіваючись, що його інвентар не відправлять на перевірку.

"У мене забрали лижі відразу після фінішу, і я зрозумів, що зараз будуть санкції. Річ у тім, що я і справді готував лижі з використанням фтору і сподівався, що ніхто любителів перевіряти не буде. Та я й не розраховував на те, що мені вдасться так пробігти. Я свою провину визнав", – заявив Худієв.

Нагадаємо, в неділю, 19 січня, швед Вільям Поромя виграв масстарт на 20 км класикою на етапі Кубку світу в Ле-Русс (Франція).