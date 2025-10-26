Гірські лижі. Одерматт відкрив сезон з перемоги

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв перший старт чоловічого Кубку світу сезону-2025/26 – гігантський слалом у австрійському Зольдені. Він на 0,24 секунди випередив господаря змагань, Марко Шварц, для якого це перший подіум на Кубку світу з грудня 2023 року.

Топ-3 замкнув норвежець Атле Лі Макграт, який піднявся на подіум з сьомої позиції після першої спроби. Ще у першій спробі зійшов із дистанції зірковий експартнер Макграта по команді, Лукас Бротен, який представляє Бразилію.

Підсумкові результати:

Вчора жіночий гігант у Зольдені виграла господарка змагань, австрійка Юлія Шайб. Наступний етап Кубку світу відбудеться 15 – 16 листопада в фінському Леві. Там у чоловіків і жінок відбудеться слалом.