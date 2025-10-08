Компанія восьмиразового чемпіона світу зазнала збитків на 17,9 млн євро

Бренд "Van Deer" восмиразового чемпіона світу в гірськолижному спорту Марселя Гіршена, який займається виробництвом лиж, має збитки на 17,9 млн євро.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Бренд був запущений у 2021 році. Цей амбітний проєкт він реалізує разом із Red Bull, своїм давнім партнером.

Разом вони створили Van Deer – Red Bull Sports Equipment GmbH, компанію, в якій Гіршер володіє 45% акцій через свою структуру TMS Beteiligung GmbH, тоді як Red Bull володіє більшістю (51%), а його вірний партнер Домінік Трітшер – рештою 4%.

Журналісти бізнес-журналу "Trend" надсилали запит до Red Bull Sports Equipment GmbH, але там відповіли, що не коментує таку інформацію.

36-річний Гіршер за кар'єру завоював вісім золотих медалей чемпіонатів світу в різних дисциплінах. На Олімпійських іграх він здобув "срібло" (слалом) та два "золота" (комбінація та гігантських слалом).

Завершив кар'єру у 2019 році, але у 2024 році повернувся на траси Кубка світу, виступаючи за Нідерланди, батьківщину своєї матері.