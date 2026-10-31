Швеція закликала ЄС обмежити в’їзд російських лижників на ЧС-2027

Уряд Швеції надіслав листа до Єврокомісії із закликом посилити візові правила для російських і білоруських спортсменів, які беруть участь у міжнародних змаганнях у Європі.

Про це повідомляє Expressen.

Ініціатива пов'язана з майбутнім чемпіонатом світу з лижних видів спорту у шведському Фалуні.

Шведська влада просить Єврокомісію підготувати спільне для країн ЄС законодавство, яке дозволило б відмовляти у візах на підставі громадянства. До його ухвалення уряд пропонує запровадити спільні суворіші рекомендації щодо розгляду таких заяв.

Також Швеція наголошує, що спортсмени не повинні мати змоги отримати візу в іншій країні ЄС і скористатися вільним пересуванням, щоб потрапити до Швеції.

За даними Expressen, Міжнародна федерація лижного спорту дозволила 45 росіянам виступати в нейтральному статусі на змаганнях серед дорослих, молоді та юніорів упродовж наступного сезону. Чемпіонат світу у Фалуні має розпочатися наприкінці лютого 2027 року.

Міністр міграції Йоган Форссел заявив, що війна Росії проти України триває і під час підготовки російських спортсменів до змагань. Міністр спорту Якоб Форссмед додав, що Шведська лижна федерація не хоче бачити російських спортсменів на старті чемпіонату.

Зазначимо, ще минулого року Міжнародна лижна федерація (FIS) допустила російських лижників до міжнародних змагань у "нейтральному" статусі.

Перед стартом сезону-2026/27 вимоги для отримання "нейтрального" статусу значно послабили, внаслідок чого допуск до змагань отримали особи, які були помічені в прямій підтримці військової агресії проти України. Серед них – стрибун з трампліна Євгеній Клімов, який брав участь у сумнозвісному мітингу в Лужніках у березні 2022 року.