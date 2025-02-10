Шиффрін змінила свої плани щодо гонок на ЧС-2025

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін внесла корективи у свій розклад гонок на чемпіонаті світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

Шиффрін виступить у командній комбінації у парі з Брізі Джонсон, яка минулої суботи, 8 лютого, стала чемпіонкою світу в швидкісному спуску. Командна комбінація відбудеться у вівторок, 11 лютого.

Натомість, Шиффрін пропустить гігантський слалом, який відбудеться у четвер, 13 лютого. Вона є чинною чемпіонкою світу в цій дисципліні та спочатку планувала захищати свій титул.

Окрім командної комбінації, 29-річна американка у Заальбах-Хінтерглеммі також виступить у слаломі, який запланований на суботу, 15 лютого.

Нагадаємо, Шиффрін пропустила два місяці через колоту рану в боку, яку вона отримала в результаті падіння в гіганті в Кіллінгтоні 30 листопада. Після цього вона провела лише одну гонку на Кубку світу – слалом у Куршевелі 30 січня.