Гірські лижі. Джонсон – чемпіонка світу в швидкісному спуску

Американська гірськолижниця Брізі Джонсон завоювала золото чемпіонату світу 2025 року в Заальбах-Хінтерглеммі (Австрія). Для неї це перша в кар’єрі медаль на чемпіонатах світу. Джонсон досі не здобула жодної перемоги на етапах Кубку світу.

Американка на 0,15 секунди випередила господарку змагань, австрійку Мір’ям Пухнер. Бронзу завоювала чешка Естер Ледецка.

Кілька топ-фавориток зазнали невдачі. Лара Гут-Бехрамі зійшла з дистанції, Соф’я Годжа показала 16-й результат, а Федеріка Бріньоне стала лише десятою. Легендарна американка Ліндсі Вонн замкнула топ-15.

Збірна України у цьому виді програми не була представлена.

Підсумкові результати:

Вчора, 7 лютого Марко Одерматт став чемпіоном світу в супергіганті.