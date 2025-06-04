Був неймовірний біль: Шиффрін пригадала своє жахливе падіння на початку сезону

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін розповіла про свій стан після серйозної травми. Вона зізналася, що під час падіння не відчувала страху, навіть коли побачила кров, але відновлення далося їй складно.

Слова спортсменки цитує Luzernerzeitung.ch.

"Я не злякалася, коли впала на землю. У моєму мозку не було місця для цього. Єдине, що я відчувала – це біль. Це було все. Нічого більше.

Коли я знову вийшла на сніг – ту частину, яка, як я сподівалася, знову буде веселою та змістовною – сталося щось дивне. З якоїсь причини все на моїх тренувальних заїздах здавалося жахливим і таким далеким від того, чого я насправді хотіла", – заявила вона.