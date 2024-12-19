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Відновлення затягується. Шиффрін може пропустити решту сезону через травму

Олег Дідух — 19 грудня 2024, 13:36
Відновлення затягується. Шиффрін може пропустити решту сезону через травму
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Відновлення зіркової гірськолижниці Мікаели Шиффрін після травми, отриманої підчас домашнього гіганта в Кіллінгтоні 30 листопада, затягується.

Про це повідомляє Ski Racing.

Нагадаємо, Шиффрін отримала глибоку колоту рану в боку. Загоєння пішло не за планом через накопичення рідини в тілі, тому нещодавно Мікаелі знадобилося хірургічне втручання. Через операцію повернення американки у гонки відкладається.

29-річна спортсменка не впевнена, чи вийде на старт у поточному сезоні:

"Якщо все пройде ідеально, то ми впевнені, що я могла би повернутися у поточному сезоні. Все залежить від того, як наскільки покращиться мій стан у найближчі тижні та місяці. У нашому спорті мало прецедентів травм такого типу", – заявила Шиффрін.

Наразі американка посідає друге місце у загальному заліку Кубку світу з 245 очками в активі.

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Мікаела Шиффрін

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