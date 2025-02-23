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Гірські лижі. Шиффрін здобула соту перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 23 лютого 2025, 14:19
Гірські лижі. Шиффрін здобула соту перемогу на Кубку світу
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на етапі Кубку світу в італійському Сестрієре.

Для 29-річної атлетки це ювілейна, сота (!) в кар’єрі перемога на Кубку світу. Шиффрін стала першою гірськолижницею в історії, яка подолала цю позначку.

Історичний спуск Шиффрін

Шиффрін на 0,61 секунди випередила хорватку Зрінку Лютіч, яка завдяки сходу швейцарки Каміль Раст перехопила лідерство у слаломному заліку Кубку світу. Топ-3 замкнула ще одна американка, Пола Мольцан.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий супергігант на етапі Кубку світу в швейцарській Кранс Монтані виграв Марко Одерматт.

Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться з 28 лютого до 2 березня в норвезькому Квітф’єллі. У програмі заплановані два швидкісних спуски та супергігант.

Мікаела Шиффрін Кубок світу з гірських лиж Зрінка Лютіч

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