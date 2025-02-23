Гірські лижі. Шиффрін здобула соту перемогу на Кубку світу

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на етапі Кубку світу в італійському Сестрієре.

Для 29-річної атлетки це ювілейна, сота (!) в кар’єрі перемога на Кубку світу. Шиффрін стала першою гірськолижницею в історії, яка подолала цю позначку.

Історичний спуск Шиффрін Super Shiffrin, e sono contento che la 100esima vittoria in carriera sia arrivata in Italia e non in gigante ieri e l'altroieri (😁) ma oggi in slalom 😊pic.twitter.com/SNTkl2ikVr — Tintintin (@t1nt1nt1) February 23, 2025

Шиффрін на 0,61 секунди випередила хорватку Зрінку Лютіч, яка завдяки сходу швейцарки Каміль Раст перехопила лідерство у слаломному заліку Кубку світу. Топ-3 замкнула ще одна американка, Пола Мольцан.

Підсумкові результати:

Раніше чоловічий супергігант на етапі Кубку світу в швейцарській Кранс Монтані виграв Марко Одерматт.

Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться з 28 лютого до 2 березня в норвезькому Квітф’єллі. У програмі заплановані два швидкісних спуски та супергігант.