Зірковий гірськолижник Пінтуро пропустить чемпіонат світу-2025

Відомий французький гірськолижник Алексі Пінтуро через травму пропустить чемпіонату світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.

Про це повідомляє Le Parisien.

У п’ятницю, 24 січня, Пінтуро впав у супергіганті на етапі Кубку світу в австрійському Кітцбюелі. Лікарі діагностували у нього перелом внутрішнього плато великогомілкової кістки у правому коліні.

Очікувані терміни відновлення – 6 тижнів. Це робить неможливою участь Пінтуро в чемпіонаті світу, який відбудеться з 4 до 16 лютого. Також існує висока ймовірність того, що на 33-річний француз у поточному сезоні взагалі більше не виступить. Кубок світу завершиться 27 березня в американському Скво Веллі.

Нагадаємо, на чемпіонатах світу за кар’єру Пінтуро сумарно завоював 7 медалей, 3 з яких – золоті.

Минулого тижня повідомлялося про те, що мундіаль у Заальбах-Хінтерглеммі пропустить Петра Влхова.