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Зіркова гірськолижниця пропустить чемпіонат світу-2025

Олег Дідух — 20 січня 2025, 20:45
Зіркова гірськолижниця пропустить чемпіонат світу-2025
Петра Влхова
instagram.com/petravlhova13

Відома словацька гірськолижниця Петра Влхова у понеділок, 20 січня, оголосила про те, що пропустить чемпіонат світу 2025 року.

Про це повідомляє NBC Sports.

Влхова вибрала 20 січня для оголошення про пропуск ЧС-2025 не випадково. Рівно рік тому вона порвала хрестоподібні зв’язки коліна на домашньому етапі Кубку світу в Ясні.

Відновлення після травми затягнулося, спортсменка досі відчуває біль у коліні. Наприкінці грудня повідомлялося про те, що Петра повернеться до змагань не раніше лютого. Тепер дата її повернення знову відкладена, існує дуже висока ймовірність того, що у поточному сезоні 29-річна словачка так і не виступить в жодній гонці.

Чемпіонат світу з гірськолижного спорту 2025 року відбудеться в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі з 4 до 16 лютого.

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