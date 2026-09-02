Федерація лижного спорту України схвально відреагувала на повернення росіян у міжнародні змагання

Федерація лижного спорту України відреагувала на рішення Міжнародної лижної федерації (FIS) спростити повернення Росії на міжнародні змагання.

Відповідний пост опублікувала пресслужба Федерації лижного спорту України.

Нагадаємо, 2 вересня FIS опублікувала нові правила допуску російських і білоруських лижників до міжнародних змагань у сезоні-2026/27. Відтепер спортсмени з країн-агресорів не проходитимуть ретельну перевірку на нейтральність, для участі в міжнародних турнірах їм достатньо буде підписати декларацію про нейтральність.

Де-факто це означає значне спрощення процедури отримання росіянами допуску до міжнародних змагань, а також розширення списку російських лижників, які зможуть змагатися на міжнародній арені.

Попри це, Федерація лижного спорту України схвально прокоментувала рішення FIS:

"Протягом останніх років Федерація лижного спорту України системно працювала над тим, щоб позиція України була почута та врахована на міжнародному рівні. Дякуємо FIS за рішення, яке підтримує принципи нейтральності та сприяє збереженню цілісності й справедливості спорту", – сказано у заяві ФЛСУ.

Зазначимо, що у грудні 2025 року CAS зобов'язав FIS допустити російських лижників до міжнародних змагань. Після цього була розроблена жорстка процедура перевірки на нейтральність, яку зуміли пройти лічені російські спортсмени.